«Интер» обратил внимание на Лукаса Васкеса

Полузащитник мадридского «Реала» Лукас Васкес близок к тому, чтобы покинуть команду. Он, возможно, переберется в чемпионат Италии.

Сменить Ла Лигу футболиста может заставить интерес со стороны «Интера».

По сообщениям источника, спортивный директор миланцев приезжал на встречу к «сливочным»в Мадрид. Утверждается, причина приезда представителя «нерадзурри» — обсуждение игроков, которые не входят в дальнейшие планы главного тренера королевского клуба Зинедина Зидана.

Напомним, в нынешнем сезоне Примеры Васкес провел 31 матч, забил один мяч и отдал три голевые передачи. Его контракт с «Реалом» рассчитан до лета 2021 года. Трансфер хавбека пока примерно оценивается в 30 млн евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia