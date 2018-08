«Севилья» подаст жалобу, если «Барселона» включит в состав на матч Суперкубка больше трех игроков не из ЕС

«Севилья» планирует подать жалобу на «Барселону». Только если клуб включит в состав больше трех игроков, не представляющих Евросоюз, на матч за Суперкубок Испании.

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) ранее анонсировала, что регламент турнира не включает в себя ограничений на количество легионеров в заявке клубов.

«Поскольку Суперкубок Испании, согласно действующему законодательству, не имеет статус профессионального, в нем не действуют никакие ограничения, связанные с участием игроков без паспорта ЕС», – сообщил представитель федерации.

В матчах испанского чемпионата в заявке клуба на каждый матч должно быть не более трех игроков не из ЕС.

«Севилья» удивлена заявлением RFEF за 24 часа до Суперкубка. Сообщается, что заявить можно сколько угодно игроков не из ЕС. В их последнем уведомлении по сезону-2018/19 отмечалось, что только три игрока не из ЕС могут быть задействованы, без исключений.

Юридический отдел клуба занимается данной ситуацией. Если «Барселона» внесет в заявку больше трех игроков не из ЕС, мы можем подать жалобу в связи с несоответствующим составом», – говорится в заявлении «Севильи».

