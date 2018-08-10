Премьер-лига. 3-й тур. «Динамо» вырвало ничью в матче с «Уралом» на последних минутах

В первом матче 3-го тура российской Премьер-лиги «Урал» принял московское «Динамо». Матч завершился ничьей.

Премьер-лига. 3-й тур

УРАЛ — ДИНАМО — 1:1 (0:0)

Екатеринбург. 10 августа.

Стадион: «Екатеринбург Арена». 16271 зритель.

Судья: Николай Волошин (Смоленск).

«Урал»: Годзюр — Кулаков, Брызгалов, Балажиц, Меркулов, Емельянов, Димитров, Бумаль, Бикфалви, Евсеев (Данцев, 79), Ильин (Егорычев, 72).

«Динамо»: Шунин, Козлов, Хольмен (Соснин, 62), Рыков, Шуньич, Рауш (Темников, 83), Соу, Жоаозинью, Панченко (Марков, 81), Черных, Луценко.

Голы: 1:0 — Бикфалви (54), 1:1 — Марков (85).

Предупреждения: Емельянов (43), Соснин (83).

10 (3) удары (в створ) 11 (2)

14 фолы 9

4 угловые 3

4 офсайды 1

55 % владения мячом 45

Впервые с 2004 года «Динамо» начало чемпионат с двух ничей. Победить не удалось и в третьем матче, который пришлось провести в гостях у «Урала». Пока в первом тайме команды ничего особого не показали, то во втором оживились хозяева. На 54-й минуте Димитров навесил в штрафную с правого фланга, где мяч принял Бикфалви, обработал и мощно пробил в ближний угол. «Урал» таким образом открыл счет. Однако на последних минутах Козлов прорвался по флангу, навесил в штрафную, где в падении подачу замкнул Марков. 1:1! «Динамо» спаслось от поражения в Екатеринбурге, но могло и победить, если бы попытка Черных перебросить мяч через вратаря не закончилась попаданием в штангу.

Фото: твиттер РПЛ

Источник: Еженедельник «Футбол»