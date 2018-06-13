ЧМ-2018 может стать самым дорогим в истории футбола

Чемпионат мира в России стал одним из самых дорогих в истории. В него вложили много денег, в стороне не остались и российские миллиардеры.

Собственные средства инвестировали в основном владельцы аэропортов и отелей. Стадион построил только акционер «Лукойла» Леонид Федун. К строительству остальных арен миллиардеры привлекались как господрядчики.

Геннадий Тимченко из «Стройтрансгаза» с состоянием в 16 млрд долларов был подрядчиком «Волгоград Арены» (16,1 млрд руб.) и стадиона «Нижний Новгород» (16,8 млрд руб.). Алишер Усманов был подрядчиком услуг связей (4,26 млрд руб.), а Аркадий Ротенберг вместе с Александром Пономаренко и Александром Скоробаготько инвестировал в Терминал В, межтерминальный переход и карго-комплекс и ТЗК (в сумме 42 млрд руб.). При этом он также был подрядчиком двух аэродромов (Нижнего Новгорода и аэропорта Платова) и реконструкции аэродрома Шереметьево (в сумме 64,4 млрд руб.).

Дмитрий Пумпянский — подрядчик «Екатеринбург Арены» (12 млрд руб.), а Виктор Вексельберг инвестировал в аэропорт Платова, реконструкцию аэропортов Кольцово и Курумоч (Самара) и новый терминал аэропорта Нижнего Новгорода (в сумме 34,5 млрд руб.). Дмитрий Каменщик инвестировал в реконструкцию аэропорта Домодедово и строительство нового терминала (42,8 млрд руб.).

Михаил Фридман, Герман Хан и Петр Авен из «Альфа-банка» стали спонсорами всего чемпионата мира.

Расходы федерального бюджета оказались почти на треть больше — 390 млрд рублей. При этом общая смета, включающая частные инвестиции и расходы регионов, составила 678 млрд рублей.

Совокупные затраты можно оценить в $13,2 млрд, что близко к рекордным тратам Бразилии, проводившей чемпионат мира в 2014 году (по некоторым оценкам до $13,5 млрд).

По оценкам, благодаря футбольному турниру и подготовке к нему ВВП с 2013 по 2018 год вырастет на 1%, или $15 млрд.

Фото: Global Look Press

Источник: Forbes