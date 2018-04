Лионель Месси забил в пятом финале кубка Испании

«Барселона» выиграла Кубок Испании, а Лионель Месси забил один из 5 голов. Благодаря этому у аргентинца новое достижение.

Форвард «Барселоны» Лионель Месси стал автором одного из голов в матче с «Севильей» (5:0). Аргентинец – второй в истории игрок, забивавший в 5 разных финалах Кубка Испании. На его счету 6 голов в решающих матчах за Кубок короля.

Первым футболистом, забивавшим в 5 финалах, был нападающий «Атлетика» из Бильбао Тельмо Сарра. Он стал автором 8 голов в решающих матчах за Кубок короля в период с 1942 по 1950 год.

5 — Lionel Messi is the second player in Copa del Rey history to score in five different finals (six goals). The first player to achieve this feat was Telmo Zarra between 1942 and 1950 (eight goals). Emperor. pic.twitter.com/Y3RV6YzuyD

