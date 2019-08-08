«Арсенал» купит сразу двух игроков в последний день трансферного окна

В Англии сегодня последний день летнего трансферного окна. «Арсенал» близок к покупке Давида Луиза и Кирана Тирни.

«Канониры» договорились с «Челси» о приобретении защитника Давида Луиза за 8 миллионов фунтов. «Арсенал» подпишет с 32-летним бразильским футболистом двухлетний контракт.

Помимо этого, лондонский клуб согласовал с «Селтиком» трансфер защитника Кирана Тирни за 25 млн фунтов. С 22-летним шотландцем будет заключено 5-летнее соглашение.

Напомним, сегодня в Англии трансферный дедлайн. До закрытия летнего окна оба игрока должны успеть пройти медосмотр для «канониров».

В прошедшем сезоне Луиз провел 36 матчей в чемпионате Англии. В его активе 3 гола и 2 результативные передачи. На счету Тирни 4 ассиста в 21-ом матче шотландской Высшей лиги.

Фото: Global Look Press

Источник: «твиттер» журналиста Дэвида Орнстейна