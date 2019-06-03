Юрий Газинский не сыграет против сборных Кипра и Сан-Марино

Автор: Андрей Синельщиков 0

Юрий Газинский сборная России ЧМ-2018

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский из-за травмы не поможет сборной России в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Команда Станислава Черчесова сыграет против Сан-Марино и Кипра.

Встречи состоятся в Нижнем Новгороде и Саранске. Матч против Сан-Марино пройдет 8 июня, против киприотов — 11 июня.

Газинский получил повреждение в товарищеском матче против команды «Чертаново». Встреча прошла на базе сборной в Новогорске. Российская сборная победила со счетом 6:0.

Полузащитник «Краснодара» выступает за сборную России с 2016 года. 29-летний игрок также выступал на чемпионате мира 2018 года, который состоялся в России.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: твиттер РФС

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