Тина Канделаки: «Матч ТВ» сделал из Карпина Линекера»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала, почему телеканал покинул Валерий Карпин. Сейчас он возглавляет «Ростов».

– Вам когда-нибудь Алексей Миллер навязывал какие-нибудь решения журналистские, редакционные?

– Вы все время пытаетесь… простите, просто смешно звучит. Вы все время пытаетесь придумать заголовок фейк-ньюс. Не пытайтесь!

Я вам отвечаю: нет, конечно. Алексей Борисович – один из самых одержимых болельщиков, которых я встречала. Но в то же время это один из самых влиятельных менеджеров в нашей стране, который привык разделять бизнес и страсть. Поэтому с ним всегда было работать приятно, но… У меня еще такое совпадение, его страсть к команде разделяет мой муж. Моему мужу было лет 14, когда он начал болеть за «Зенит».

– Получается, у вас такой тяжелый конфликт интересов…

– Не придумывайте, я вас умоляю. Это телеканал «Матч» пригласил Валерия Карпина, по сей день являющегося олицетворением «Спартака», и сделал из Валерия Карпина Гари Линекера. Это телеканал «Матч ТВ» дал возможность большому количеству футболистов, начиная от того же Димы Булыкина, — сказала Тина Канделаки.

Фото: Global Look Press

Источник: Русская служба BBC