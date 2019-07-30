«Зенит» может приобрести Малкома

22-летний хавбек может покинуть «Барселону» этим летом. Бразилец может перебраться в чемпионат России.

На данный момент за футболиста борются «Зенит» и дортмундская «Боруссия». Клубы ведут переговоры с разными представителями игрока.

Питерский клуб общается с итальянским агентом от компании Elenko Sports, которому дал авторизацию официальный представитель игрока Фернандо Гарсия. «Боруссия» же обсуждает сделку с Джулиано Бертолуччи из агентства Кии Джурабчиана.

У дортмундцев уже есть договоренность с ними, но официальным представителем Малкома является именно Elenko. Таким образом, «Боруссии» придется платить двойную комиссию в том случае, если бразилец переедет в Германию.

«Зенит» предлагает Малкому зарплату 6,5 млн. евро в год (сейчас футболист зарабатывает 4 млн. евро). Отмечается, что игрок уже дал согласие на переезд в Россию, контракт с ним будет рассчитан на 5 лет.

В прошедшем сезоне бразилец провел 15 матчей в чемпионате Испании. На его счету 1 гол и 2 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal