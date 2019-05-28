Сергей Игнашевич покинул ЦСКА

Пресс-служба ЦСКА официально объявил об уходе Сергея Игнашевича. Он занимал пост тренера молодежной команды.

«Мы благодарим Сергея Игнашевича за годы, отданные красно-синим цветам, и желаем успеха в тренерской карьере», — говорится в сообщении.

Ранее 39-летний специалист заявил о своем решении покинуть ЦСКА и готовности начать карьеру главного тренера.

Прославленный защитник Сергей Игнашевич, который был частью армейского клуба с 2004 года, принял решение покинуть #ЦСКА . Желаем Сергею Николаевичу успехов в тренерской карьере! 📑 https://t.co/BoUHYKsDFJ pic.twitter.com/6nso9bQr4g — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 28, 2019

Напомним, что Игнашевич выступал за ЦСКА с 2004 по 2018 год. Он провел за армейцев 541 матч, забил 46 голов и стал вместе с командой пятикратным чемпионом России, а также обладателем Кубка УЕФА.

По завершении карьеры он занял пост помощника главного тренера молодежной команды ЦСКА, которая завоевала золото по итогам завершившегося сезона.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА