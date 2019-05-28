Сергей Игнашевич покинул ЦСКА

Автор: Тимофей Поршнев 0

Сергей Игнашевич

Пресс-служба ЦСКА официально объявил об уходе Сергея Игнашевича. Он занимал пост тренера молодежной команды.

«Мы благодарим Сергея Игнашевича за годы, отданные красно-синим цветам, и желаем успеха в тренерской карьере», — говорится в сообщении.

Ранее 39-летний специалист заявил о своем решении покинуть ЦСКА и готовности начать карьеру главного тренера.

Напомним, что Игнашевич выступал за ЦСКА с 2004 по 2018 год. Он провел за армейцев 541 матч, забил 46 голов и стал вместе с командой пятикратным чемпионом России, а также обладателем Кубка УЕФА.

По завершении карьеры он занял пост помощника главного тренера молодежной команды ЦСКА, которая завоевала золото по итогам завершившегося сезона.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА

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