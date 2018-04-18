Андреа Страмаччони может вновь возглавить «Удинезе»

В «Удинезе» может вернуться бывший главный тренер Андреа Страмаччони. Недавно он был уволен из пражской «Спарты».

Андреа Страмаччони может вернуться на пост главного тренера «Удинезе». Сейчас должность занимает Массимо Оддо. «Удинезе» потерпел 9 поражений подряд в серии А и сегодня вечером сыграет с «Наполи» в 33-м туре. Вопрос о смене главного тренера будет решаться после матча.

Напомним, что Страмаччони уже работал с «Удинезе» в 2014-2015 годах. Также итальянский специалист занимал пост главного тренера «Интера» в период с 2012 по 2013 год.

Фото: Global Look Press

Источник: Gianluca Di Marzio