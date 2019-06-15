Антонио Конте получит от «Интера» 120 миллионов евро на трансферы

Автор: Андрей Синельщиков 0

Антонио Конте получит в летнее трансферное окно 120 миллионов евро на усиление состава команды. Итальянский специалист стал новым главным тренером миланского «Интера».

Руководство миланского клуба хочет создать конкурентоспособную команду и готово потратиться на приобретение новых игроков. Ожидается, что выделенная сумма будет выделена на трансферы форвардов Ромелу Лукаку из «Манчестер Юнайтед», Эдина Джеко из «Ромы», а также полузащитника «Кальяри» Николо Бареллы.

Ранее «Интер» возглавлял Лучано Спаллетти. По итогам сезона клуб занял четвертое место в чемпионате Италии.

Последним местом работы Антонио Конте был лондонский «Челси», который специалист возглавлял с 2016 по 2018 годы.

Фото: Global Look Press
Источник: Corriere dello Sport

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