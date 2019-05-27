«Арсенал» не сможет провести акцию в поддержку Мхитаряна

«Арсенал» не сможет провести акцию в поддержку полузащитника Генриха Мхитаряна. Она должна была состояться перед началом финального матча Лиги Европы с «Челси».

Сообщается, команда не осталась в стороне от сложившийся ситуации: армянский хавбек не сможет принять участие в последней игре турнира. Поэтому «канониры» решили выйти на разминку в футболках с его фамилией на спине.

Но тут вмешался УЕФА, запретив провести акцию. По правилам подобные действия необходимо согласовывать с вышестоящими органами. Организация против идеи «Арсенала».

Ранее Мхитарян отказался от поездки в Баку на финал Лиги Европы по политическим мотивам. Напомним, в нынешнем сезоне АПЛ футболист провел 25 матчей, забил шесть и сделал четыре голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail