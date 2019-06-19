«Спартак» объявил об уходе Дениса Глушакова

Автор: Дарья Григорьева 0

Денис Глушаков

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков покинул команду. Об этом сообщил официальный сайт московского клуба. 

Контракт между футболистом и «Спартаком» расторгнут по обоюдному согласию.

«Благодарим Дениса за большой вклад в победы «Спартака» последних лет и желаем успехов в дальнейшей карьере», — приводятся слова клуба.

Напомним, хавбек выступал за «красно-белых» с 2013 года. Всего за них он провел 173 матча и забил 23 мяча. Вместе со «Спартаком» в 2017 году Глушаков становился чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны. В завершившимся сезоне-2018/19 РПЛ полузащитник отыграл за московскую команду 18 матчей и отметился тремя голами.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФК «Спартак»

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