«Наполи» намерен объявить о трансфере Хамеса Родригеса

Полузащитник Хамес Родригес, выступающий на правах аренды в «Баварии», вероятнее всего переберется в чемпионат Италии. «Наполи» планирует в скором времени объявить о трансфере колумбийца.

По информации источника, президент итальянского клуба Аурелио Де Лаурентис хочет сообщить о переходе футболиста уже в четверг, 20 июня.

Также предполагается, дата была выбрана не случайно Де Лаурентисом. Именно в этот день будет представлен новый главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри, который, перед тем как поработать в «Челси», возглавлял «Наполи».

Ранее появились новости о том, что неаполитанцы арендуют Хамеса у «Реала» на один сезон с правом выкупа за 30 млн евро.

Напомним, в прошедшем сезоне Бундеслиги хавбек провел 20 игр, забил семь мячей и сделал четыре голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com