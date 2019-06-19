«Наполи» намерен объявить о трансфере Хамеса Родригеса

Автор: Дарья Григорьева 0

Хамес Родригес

Полузащитник Хамес Родригес, выступающий на правах аренды в «Баварии»,  вероятнее всего переберется в чемпионат Италии. «Наполи» планирует в скором времени объявить о трансфере колумбийца. 

По информации источника, президент итальянского клуба Аурелио Де Лаурентис хочет сообщить о переходе футболиста уже в четверг, 20 июня.

Также предполагается, дата была выбрана не случайно Де Лаурентисом. Именно в этот день будет представлен новый главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри, который, перед тем как поработать в «Челси», возглавлял «Наполи».

Ранее появились новости о том, что неаполитанцы арендуют Хамеса у «Реала» на один сезон с правом выкупа за 30 млн евро.

Напомним, в прошедшем сезоне Бундеслиги хавбек провел 20 игр, забил семь мячей и сделал четыре голевые передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

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