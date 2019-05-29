«Спартак» может купить воспитанника «ПСЖ» Николоза Кутателадзе

Автор: Анатолий Акулов 0

Грузинский нападающий может продолжить карьеру в России. В услугах 18-летнего форварда заинтересован «Спартак».

Сообщается, что Николоз Кутателадзе подпишет контракт со столичным клубом в ближайшее время. Стороны уже провели переговоры о переходе молодого грузина, осталось урегулировать последние детали трансфера.

Напомним, нынешней зимой Кутателадзе был близок к переходу в махачкалинский «Анжи». Однако клубу запретили дозаявливать новичков. Таким образом, воспитанник системы «ПСЖ» остался без команды.

До завершения перехода в «Спартак» Николозу осталось пройти медицинское обследование. После этого он присоединится к клубу на первых летних сборах.

Фото: Global Look Press
Источник: Championat.com

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