Петербургское «Динамо» будет переименовано в ФК «Сочи»

В администрации Сочи подтвердили, что «Динамо» из Санкт-Петербурга официально переезжает в Сочи, команда будет проводить домашние матчи на стадионе «Фишт». Новый футбольный клуб в Сочи будет называться ФК «Сочи».

«Мы рады, что в Сочи появится профессиональный футбольный клуб, администрация города будет всячески помогать, чтобы у него все получилось. Насколько нам известно, сейчас идет юридический процесс по смене названия, в ФНЛ он (клуб) будет заявляться под названием «Сочи». В последние лет 15 — 20 через какой-то промежуток времени в Сочи были попытки возрождать профессиональные футбольные клубы, прошлый сезон вообще никто не выступал.

Посещаемость – дело решаемое, на «Фишт» захотят попасть многие, посмотреть на стадион. В дальнейшем все будет зависеть от команды, от игры, результатов. В Сочи футбол любят, ходить болельщики будут. Тот же хоккейный клуб, который появился в 2014 году в КХЛ — если на первые матчи ходило по 3–4 тысячи человек, то сейчас средняя посещаемость уже 7–8 тысяч, а на такие команды, как ЦСКА или «Динамо», заполняемость арены полная – 10,5 тысяч человек.

В нашем городе около 2 тысяч детей занимаются футболом в спортивных секциях, и новая команда – это отличная мотивация для них, чтобы после окончания школы появилась возможность играть в домашнем клубе. По традиции принято, что клубы берут шефство над детскими школами. Надеемся, что для Сочи как туристического города успешное выступление клуба поможет привлечь туристов: на стадион «Фишт» приедут именитые футболисты, люди поедут смотреть на эти игры. Со всех сторон появление команды – позитив для нас», — сказал руководитель департамента физкультуры и спорта администрации города Сергей Пилосян.

Фото: Global Look Press

Источник: «Р-Спорт»