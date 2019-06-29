«Валенсия» выкупила Дениса Черышева

Автор: Дарья Григорьева 0

«Валенсия» выкупила полузащитника «Вильярреала» Дениса Черышева. Об этом сообщил официальный сайт команды. 

«Летучие мыши» достигли договоренности с «желтой субмариной» о трансфере хавбека. Напомним, что он провел прошлый сезон на правах аренды в клубе из Валенсии. Сторонам оставалось только подписать соглашение, чтобы завершить сделку.

Ранее была информация, «Валенсия» заплатит за Черышева пять млн евро.

В прошедшем сезоне Примеры футболист отыграл 27 матчей, забил два мяча и отдал столько же передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФК «Валенсия»

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