«Валенсия» выкупила Дениса Черышева

«Валенсия» выкупила полузащитника «Вильярреала» Дениса Черышева. Об этом сообщил официальный сайт команды.

«Летучие мыши» достигли договоренности с «желтой субмариной» о трансфере хавбека. Напомним, что он провел прошлый сезон на правах аренды в клубе из Валенсии. Сторонам оставалось только подписать соглашение, чтобы завершить сделку.

Ранее была информация, «Валенсия» заплатит за Черышева пять млн евро.

В прошедшем сезоне Примеры футболист отыграл 27 матчей, забил два мяча и отдал столько же передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Валенсия»