Криштиану Роналду: «После ночи всегда наступает рассвет»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду выразил мнение по поводу отличия профессионала от любителя. Свое суждение португалец выложил в социальной сети Instagram.

«Терпение и настойчивость – это две черты, которые отличают профессионала от любителя. Все, что мы сегодня называем великим, началось с малого.

Вы не можете сделать все, но можно сделать все возможное, чтобы ваши мечты сбылись. И имейте в виду, что после ночи всегда наступает рассвет», — написал Роналду.

Накануне ФИФА вручила премию лучшему игроку года «The Best». Ее обладателем стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси, второе место занял защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк. Роналду – на третьем месте по итогам голосования.

Фото: Global Look Press

Источник: инстаграм Криштиану Роналду