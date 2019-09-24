Криштиану Роналду: «После ночи всегда наступает рассвет»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду выразил мнение по поводу отличия профессионала от любителя. Свое суждение португалец выложил в социальной сети Instagram.

«Терпение и настойчивость – это две черты, которые отличают профессионала от любителя. Все, что мы сегодня называем великим, началось с малого.

Вы не можете сделать все, но можно сделать все возможное, чтобы ваши мечты сбылись. И имейте в виду, что после ночи всегда наступает рассвет», — написал Роналду.

Накануне ФИФА вручила премию лучшему игроку года «The Best». Ее обладателем стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси, второе место занял защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк. Роналду – на третьем месте по итогам голосования.

Фото: Global Look Press
Источник: инстаграм Криштиану Роналду

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Криштиану Роналду попросил руководство «Ювентуса» купить Мауро Икарди

Криштиану Роналду: «Я уже вошел в историю футбола»

Криштиану Роналду: «В 11 лет по вечерам очень хотелось есть, я ходил в «Макдоналдс»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 