Сергей Игнашевич стал главным тренером «Торпедо»

Московское «Торпедо» объявило имя нового главного тренера. Клуб возглавил Сергей Игнашевич.

Соглашение со специалистом подписано по схеме «1+1».

«Я очень рад, даже счастлив, потому что получил серьезную работу, к которой я готовился и стремился. Также счастлив от того, что судьба подарила мне шанс начать свою карьеру в клубе, который, по сути, меня воспитал. «Торпедо» всегда было у меня в сердце и памяти, и я даже не знаю, как описать эмоции, когда ты возвращаешься после длинного пути к себе домой. Это невероятное чувство!» — сказал экс-футболист ЦСКА и сборной России.

В минувшем сезоне Сергей Игнашевич входил в тренерский штаб молодежной команды ЦСКА, которая завоевала золотые медали Первенства России среди дублирующих составов. Игровую карьеру специалист завершил год назад после домашнего чемпионата мира.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный сайт «Торпедо» Сергей Дроняев