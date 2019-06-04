Сергей Игнашевич стал главным тренером «Торпедо»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Лига чемпионов. 6 тур. «Реал» — ЦСКА — 0:3. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу». 12 декабря 2018 г.

Московское «Торпедо» объявило имя нового главного тренера. Клуб возглавил Сергей Игнашевич.

Соглашение со специалистом подписано по схеме «1+1».
«Я очень рад, даже счастлив, потому что получил серьезную работу, к которой я готовился и стремился. Также счастлив от того, что судьба подарила мне шанс начать свою карьеру в клубе, который, по сути, меня воспитал. «Торпедо» всегда было у меня в сердце и памяти, и я даже не знаю, как описать эмоции, когда ты возвращаешься после длинного пути к себе домой. Это невероятное чувство!» — сказал экс-футболист ЦСКА и сборной России.
В минувшем сезоне Сергей Игнашевич входил в тренерский штаб молодежной команды ЦСКА, которая завоевала золотые медали Первенства России среди дублирующих составов. Игровую карьеру специалист завершил год назад после домашнего чемпионата мира.
Фото: Сергей Дроняев
Источник: официальный сайт «Торпедо»
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