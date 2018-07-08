Йерро покинул пост главного тренера сборной Испании

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) объявила, что Фернандо Йерро больше не является тренером сборной Испании. 50-летний специалист также отказался вернуться на должность спортивного директора организации, которую занимал ранее.

Напомним, Йерро стал главным тренером сборной Испании после отставки Хулена Лопетеги за день до старта ЧМ-2018. С ноября 2017-го он работал спортивным директором RFEF. Аналогичную должность Йерро занимал с 2007 по 2011 год.

На ЧМ-2018 под руководством Йерро сборная Испании дошла до 1/8 финала ЧМ, где проиграла России (1:1, 3:4 – по пенальти).

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт Королевской федерации футбола Испании