Массимилиано Аллегри: «Футбол – это не игра на PlayStation. Тут тебе противостоит реальный соперник»

Автор: Лидия Дидык 0

Аллегри

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о том, почему его команда в матче 24-го тура серии А против смогла переиграть «Фиорентину» (2:0) только во втором тайме. Специалист уверен, что виртуальный футбол нельзя сравнивать с настоящим.

«Я повторю то, о чем уже говорил: не нужно забывать, что футбольные матчи – это не игра на PlayStation. Тут тебе противостоит реальный соперник, и тебе нужно искать решения.

Если перед тобой стена, ты не можешь въехать в нее на машине на полной скорости, тебе нужно избежать этой преграды», – сказал Аллегри.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

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