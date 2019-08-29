Роберт Левандовски сегодня продлит контракт с «Баварией»

Польский нападающий останется в Германии еще, как минимум, на 4 года. В ближайшее время форвард должен продлить действующее соглашение с мюнхенским клубом.

31-летний игрок сборной Польши не покинет «Баварию» этим летом. Новый контракт футболиста будет действовать до 2023 года.

Напомним, поляк был недоволен трансферной политикой мюнхенского клуба после поражения «Боруссии» (0:2) в Суперкубке Германии. Однако, последние приобретения клуба и аренда Филиппе Коутиньо у «Барселоны» убедили Левандовского в решении продлить соглашение с клубом.

В прошедшем сезоне Левандовски провел 33 матча в чемпионате Германии. На его счету 22 гола и 10 результативных передач. В текущем розыгрыше Бундеслиги у него 5 забитых мячей в 2-х встречах.

Фото: Global Look Press

Источник: «твиттер» журналиста Макса Билефельда