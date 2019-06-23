«Барселона» не против подписать Дани Алвеса

Защитник Дани Алвес покинул «ПСЖ». Футболист может вернуться в «Барселону».

Как сообщает источник, услуги игрока были представлены каталонскому клубу. Отмечается, сине-гранатовые рассмотрят вариант с бразильцем и не будут исключать возможность с его приобретением.

Напомним, Алвес играл за «Барселону» с 2008 по 2016 год. А с 2017 года выступал за «ПСЖ». В завершившимся сезоне Лиги 1 он провел 23 матча, забил один мяч и сделал семь голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Twitter журналиста Жерара Ромеро