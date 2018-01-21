«Гамбург» уволил Маркуса Гиздоля

«Гамбург» официально объявил об увольнении главного тренера Маркуса Гиздоля. В этом туре команда проиграла «Кельну» дома (0:2).

Немецкий специалист руководил клубом с сентября 2016 года. В 48 матчах под руководством тренера команда одержала 14 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 24 поражения.

Der Vorstand entschied nach der 0:2-Heimniederlage am Sonnabend gegen den Tabellenletzten 1. FC Köln in enger Abstimmung mit Sportdirektor Jens Todt, dass Trainer Markus Gisdol sowie die Co-Trainer Frank Fröhling und Frank Kaspari freigestellt werden: https://t.co/R4GHIJypoj pic.twitter.com/P1fDZ3xckj — Hamburger SV (@HSV) January 21, 2018

«Гамбург» находится в зоне вылета и на пять очков отстает от спасительного 15-го места в таблице немецкой бундеслиги.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Гамбурга»