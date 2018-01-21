«Гамбург» уволил Маркуса Гиздоля

Автор: Лидия Дидык 0

Гиздоль

«Гамбург» официально объявил об увольнении главного тренера Маркуса Гиздоля. В этом туре команда проиграла «Кельну» дома (0:2).

Немецкий специалист руководил клубом с сентября 2016 года. В 48 матчах под руководством тренера команда одержала 14 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 24 поражения.

«Гамбург» находится в зоне вылета и на пять очков отстает от спасительного 15-го места в таблице немецкой бундеслиги.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Гамбурга»

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