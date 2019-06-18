Дортмундская «Боруссия» продлила контракт с тренером Фавром до 2021 года

Автор: Анатолий Акулов 0

Дортмундская «Боруссия» объявила о продлении контракта с 61-летним специалистом. Швейцарский тренер останется в Бундеслиге еще на 2 сезона.

Прежний контракт швейцарца был рассчитан до конца сезона-2019/20. Фавр возглавил «Боруссию» летом 2018 года.

Напомним, под руководством Фавра команда заняла второе место в Бундеслиге. В прошедшем сезоне «шмели» набрали 76 очков, отстав от «Баварии» на два очка.

В Лиге чемпионов дортмундский клуб уступил в 1/8 финала (0:3, 0:1) «Тоттенхэму», дошедшему до финала турнира. В Кубке Германии «Боруссия» вылетела в 3-м раунде, уступив в серии пенальти «Вердеру» 3:3 (2:4).

Фото: Global Look Press
Источник: «Twitter» «Боруссии» Дортмунд

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