«Тоттенхэм» предложил Кристиану Эриксену новый контракт

«Тоттенхэм» по-прежнему намерен сохранить полузащитника Кристиана Эриксена. Следующим летом датский полузащитник может покинуть клуб на правах свободного агента.

Лондонцы предложили 27-летнему датчанину новое 5-летнее соглашение с зарплатой 7,5 млн евро в год. Переговоры продолжаются, за ситуацией следят «Реал», «Ювентус», «ПСЖ», «Атлетико» и «Интер».

27-летний Эриксен выступает за «Тоттенхэм» с 2013 года. Полузащитник сыграл 206 игр за лондонский клуб и забил 49 голов. До переезда в Англию датчанин выступал за «Аякс».

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер журналиста Николо Скиры