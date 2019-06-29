Лионель Месси: «Мы проделали большой путь, чтобы сыграть с Бразилией в полуфинале»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу в матче 1/4 финала Кубка Америки с Венесуэлой. Встреча закончилась со счетом 2:0.

Забитыми мячами отметились форвард «Интера» Лаутаро Мартинес и полузащитник «Бетиса» Джовани Ло Чельсо.

«Думаю, что наша команда действовала довольно надежно. Это очень сложный турнир, где каждый может победить каждого.

Мы полностью контролировали игру, в обороне у нас не было проблем. На этих полях действительно сложно играть, они в плохом состоянии. Это не способствует высокому качеству футбола.

Мы не предоставили пространства сопернику, когда он пытался его заполучить, и ждали возможности быстро выйти в контратаку.

У нас собралась очень хорошая команда. Это касается не только футбольных, но и человеческих качеств.

Мы проделали большой путь, чтобы получить возможность сыграть с Бразилией в полуфинале. Мы должны быть предельно сосредоточены. Трудно сказать, кто будет фаворитом в нашем противостоянии и вообще на Кубке Америки. Они хозяева, их будут поддерживать болельщики.

Я вижу, что Скалони сплотил тренерский штаб и всю команду. У нас есть цель, мы идем рука об руку», – сказал Месси.

Последний раз Аргентина становилась победителем Кубка Америки в 1993 году.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер сборной Аргентины