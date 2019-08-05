Марио Балотелли может перейти во «Фламенго»

Итальянский нападающий может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии. 28-форвардом интересуется «Фламенго».

Отмечается, что стороны уже начали переговоры по поводу возможного перехода. Бразильский клуб намерен подписать Балотелли до закрытия трансферного окна в Европе.

Подробности сделки пока не разглашаются. Напомним, в прошедшем сезоне Марио выступал за «Ниццу» и «Марсель».

В минувшем розыгрыше чемпионата Франции футболист провел в общей сложности 25 матчей. В составе «Ниццы» на счету игрока 1 голевая передача. За «Марсель» он забил 8 мячей в 15 встречах.

Фото: Global Look Press

Источник: «твиттер» Джанлуки Ди Марцио