«Челси» требует у «Ювентуса» компенсацию за переход Маурицио Сарри

Переход Маурицио Сарри из «Челси» в «Ювентус» приостановлен. Лондонцы не отпустят итальянского специалиста без выплаты компенсации.

Лондонский клуб требует от «Юве» компенсацию за досрочное расторжение контракта с итальянским специалистом в размере 5,3 миллиона фунтов стерлингов. Если сумма не поступит в ближайшее время, то 60-летний итальянец останется в Англии.

Ранее сообщалось, что Сарри договорился с «Юве» о трехлетнем контракте. В Италии специалист будет получать зарплату порядка 6-7 миллионов евро в год. Однако, теперь подписание соглашения находится под вопросом.

Напомним, итальянец возглавил «Челси» в 2018 году. В прошедшем розыгрыше английской Премьер-лиги команда Маурицио Сарри заняла 3-е место, набрав 72 очка.

Фото: Global Look Press

Источник: «твиттер» Sky Sports