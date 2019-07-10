Шарль Каборе подписал контракт с «Динамо»

Бывший полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе стал игроком «Динамо». О трансфере футболиста из Буркина-Фасо сообщил спортивный директор клуба Роман Орещук.
«Полчаса назад подписали Шарля Каборе. Контракт с Игорем Лещуком продлен на 4 года. Топовый нападающий обязательно появится. Обещаю», – сказал Орещук.
⚡️🔥💬 Роман Орещук: Полчаса назад подписали Шарля Каборе. Контракт с Игорем Лещуком продлен на 4⃣года. Топовый нападающий обязательно появится. Обещаю
— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) July 10, 2019
Каборе в России играет семь лет, ранее полузащитник выступал за команды «Кубань» и «Краснодар». Всего в РПЛ Каборе провел 149 игр и забил два гола.
До переезда в Россию африканец играл в Франции за «Марсель».
Фото: Global Look Press
Источник: твиттер клуба «Динамо»