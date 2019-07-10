Шарль Каборе подписал контракт с «Динамо»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Шарль Каборе, Краснодар, Россия

Бывший полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе стал игроком «Динамо». О трансфере футболиста из Буркина-Фасо сообщил спортивный директор клуба Роман Орещук.

«Полчаса назад подписали Шарля Каборе. Контракт с Игорем Лещуком продлен на 4 года. Топовый нападающий обязательно появится. Обещаю», – сказал Орещук.

Каборе в России играет семь лет, ранее полузащитник выступал за команды «Кубань» и «Краснодар». Всего в РПЛ Каборе провел 149 игр и забил два гола.

До переезда в Россию африканец играл в Франции за «Марсель».

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер клуба «Динамо»

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