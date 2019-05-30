Иван Игнатьев интересен нескольким клубам РПЛ

Форвард «Краснодара» Иван Игнатьев может покинуть команду этим летом. Президент «быков» Сергей Галицкий отказывается продавать нападающего.

Сообщается, что за молодым игроком следят сразу несколько клубов российской Премьер-лиги. Однако, руководство будет рассматривать предложения от потенциальных покупателей от 20 млн. евро.

Принципиальную позицию в этом вопросе занимает Сергей Галицкий. Он видит в 20-летнем футболисте игрока основного состава и не собирается усиливать прямых конкурентов.

Напомним, в конце марта Игнатьев подписал с «Краснодаром» новое соглашение на улучшенных финансовых условиях. В прошедшем сезоне форвард провел 29 матчей за первую команду «быков». На его счету 9 голов и 3 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Championat.com