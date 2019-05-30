Иван Игнатьев интересен нескольким клубам РПЛ

Автор: Анатолий Акулов 0

Форвард «Краснодара» Иван Игнатьев может покинуть команду этим летом. Президент «быков» Сергей Галицкий отказывается продавать нападающего.

Сообщается, что за молодым игроком следят сразу несколько клубов российской Премьер-лиги. Однако, руководство будет рассматривать предложения от потенциальных покупателей от 20 млн. евро.

Принципиальную позицию в этом вопросе занимает Сергей Галицкий. Он видит в 20-летнем футболисте игрока основного состава и не собирается усиливать прямых конкурентов.

Напомним, в конце марта Игнатьев подписал с «Краснодаром» новое соглашение на улучшенных финансовых условиях. В прошедшем сезоне форвард провел 29 матчей за первую команду «быков». На его счету 9 голов и 3 результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Championat.com

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Премьер-лига. 29-й тур. «Краснодар» обыгрывает «Арсенал»

Юнес Намли перешел в «Краснодар»

Гжегож Крыховяк

«Локомотив» заключит с Гжегожем Крыховяком контракт на три года

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 