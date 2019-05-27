«Ливерпуль» не собирается летом покупать Мемфиса Депая

Руководство «Ливерпуля» отказалось от идеи с подписанием Мемфиса Депая. Английский клуб не будет предпринимать попыток совершить трансфер полузащитника в межсезонье.

Ранее сообщалось, что «мерсисайдцы» рассматривают возможность покупки Депая в случае ухода летом футболиста группы атаки. Садио Мане может перейти в мадридский «Реал» этим летом.

Сам 25-летний голландец уже намекнул на возможный уход из французского клуба. Голландец выложил в инстаграме видео с подписью «Спасибо, «Лион». На нем футболист следует к красному самолету в одежде такого же цвета.

В текущем сезоне хавбек провел в чемпионате Франции 36 матчей. На его счету 10 голов и 10 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports