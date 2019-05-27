Криштиану Роналду не попал в символическую сборную сезона Серии А

Опубликована символическая сборная розыгрыша Серии А. В ней не нашлось места форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Португалец, забивший 21 гол в дебютном сезоне в Италии, не попал в команду Серии А. В сборной всего два футболиста из стана чемпиона Италии.

Сборная сезона Серии А выглядит следующим образом. Самир Ханданович («Интер»), Жоау Канселу («Ювентус»), Калиду Кулибали («Наполи»), Франческо Ачерби («Лацио»), Александар Коларов («Рома»), Алехандро Гомес («Аталанта»), Миралем Пьянич («Ювентус»), Фабиан Руис («Наполи»), Йосип Иличич, Дуван Сапата (оба – «Аталанта»), Дрис Мертенс («Наполи»).

По итогам сезона туринский клуб завоевал чемпионский титул. Стоит отметить, что этот трофей стал уже восьмым подряд для «бьянконери».

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер Opta