«Милан» может уволить Паоло Мальдини и Леонардо

Сразу два человека могут лишиться своих постов в «Милане» в межсезонье. В клубе недовольны действиями Паоло Мальдини и Леонардо.

Директор по стратегическому развитию «Милана» Паоло Мальдини по завершении сезона. Также может уйти в отставку технический директор Леонардо.

В клубе не совсем довольны проделанной ими работой. Исполнительный директор «россонери» Иван Газидис рассматривает вариант с приглашением директора «Лилля» Луиша Кампуша.

Сообщается, что в миланский клуб может перейти главный тренер «Монако» Леонарду Жардим. Это произойдет в том случае, если Дженнаро Гаттузо не сможет вывести «Милан» в Лигу чемпионов.

Перед последним туром Серии А миланцы с 65-ю очками занимают 5 место. От зоны Лиги чемпионов команду отделяет один балл.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia