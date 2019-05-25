«Милан» может уволить Паоло Мальдини и Леонардо

Сразу два человека могут лишиться своих постов в «Милане» в межсезонье. В клубе недовольны действиями Паоло Мальдини и Леонардо.
Директор по стратегическому развитию «Милана» Паоло Мальдини по завершении сезона. Также может уйти в отставку технический директор Леонардо.
В клубе не совсем довольны проделанной ими работой. Исполнительный директор «россонери» Иван Газидис рассматривает вариант с приглашением директора «Лилля» Луиша Кампуша.
Сообщается, что в миланский клуб может перейти главный тренер «Монако» Леонарду Жардим. Это произойдет в том случае, если Дженнаро Гаттузо не сможет вывести «Милан» в Лигу чемпионов.
Перед последним туром Серии А миланцы с 65-ю очками занимают 5 место. От зоны Лиги чемпионов команду отделяет один балл.
Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia