Пауло Дибала сомневается в переходе в «Манчестер Юнайтед»

Автор: Анатолий Акулов 0

Пауло Дибала

Аргентинский нападающий может остаться в «Ювентусе». 25-летний форвард не собирается переходить в «Манчестер Юнайтед».

Обмен нападающего «МЮ» Ромелу Лукаку на форварда «Юве» Пауло Дибала под угрозой срыва. Аргентинец не уверен в целесообразности перехода в английский клуб.

Дело в том, что манкунианцы в предстоящем сезоне не будут участвовать в Лиге чемпионов. Кроме того, футболист не уверен, что его стиль игры подойдет для АПЛ.

Форвард рассчитывает остаться в Турине и начать предсезонку в составе «бьянконери». Помимо этого, игрок хочет тренироваться под руководством нового главного тренера Маурицио Сарри.

В прошедшем сезоне Дибала провел 30 матчей в чемпионате Италии. На его счету 5 голов и 6 результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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