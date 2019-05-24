Рауль де Томас может перейти в «Бенфику»

Автор: Анатолий Акулов 0

Форвард «Реала» Рауль де Томас может перебраться в португальский чемпионат. 24-летним испанцем интересуется «Бенфика».

Португальский клуб намерен провести переговоры с нападающим в летнее межсезонье. Руководство «орлов» рассматривает трансфер игрока, как приоритетный.

Мадридская команда не готова отпустить молодого форварда менее, чем за 35 млн. евро. Лиссабонцы же готовы предложить за футболиста лишь 12 млн.

Напомним, де Томас провел текущий сезон на правах аренды в «Райо Вальекано». Испанец сыграл в 33 матчах чемпионата Испании. На его счету 14 голов и 4 результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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