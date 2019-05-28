Томаш Соучек не собирается переходить в «Спартак»

Автор: Анатолий Акулов 0

Полузащитник пражской «Славии» Томаш Соучек не готов переходить в московский «Спартак». Футболист не считает переезд в Россию приоритетным вариантом.

24-летний хавбек хочет продолжить карьеру в одном из ведущих европейских чемпионатов. Таким образом, он не готов рассматривать возможные предложения из российской Премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что «Спартак» сделал «Славии» конкретное предложение по Соучеку. Утверждалось, что предложенная московским клубом сумма может устроить пражскую команду.

В текущем сезоне Соучек провел 34 матча в чемпионате Чехии. На его счету 13 голов.

Фото: Global Look Press
Источник: Championat.com

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