Томаш Соучек не собирается переходить в «Спартак»

Полузащитник пражской «Славии» Томаш Соучек не готов переходить в московский «Спартак». Футболист не считает переезд в Россию приоритетным вариантом.

24-летний хавбек хочет продолжить карьеру в одном из ведущих европейских чемпионатов. Таким образом, он не готов рассматривать возможные предложения из российской Премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что «Спартак» сделал «Славии» конкретное предложение по Соучеку. Утверждалось, что предложенная московским клубом сумма может устроить пражскую команду.

В текущем сезоне Соучек провел 34 матча в чемпионате Чехии. На его счету 13 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Championat.com