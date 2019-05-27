«Сандерленд» имеет самую продолжительную текущую серию без побед на «Уэмбли»

Стало известно, какой стадион является самым несчастливым для «Сандерленда». Таким оказался лондонский «Уэмбли».

Выяснилось, какая английская арена приносит неудачу «Сандерленду». «Черные коты» не могут набрать хоть одно очко в играх на «Уэмбли».

В последних восьми играх на этом стадионе «рокериты» обязательно проигрывали. В этих матчах игроки «Сандерленда» забили лишь два гола, пропустив девять.

В текущем сезоне Первой лиги клуб с 85-ю очками занял пятое место. В финале за выход в Чемпионшип «Сандерленд» проиграл «Чарльтону» со счетом 1:2.

Фото: Global Look Press

Источник: skysports.com