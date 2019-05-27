«Сандерленд» имеет самую продолжительную текущую серию без побед на «Уэмбли»

Автор: Анатолий Акулов 0

Стало известно, какой стадион является самым несчастливым для «Сандерленда». Таким оказался лондонский «Уэмбли».

Выяснилось, какая английская арена приносит неудачу «Сандерленду». «Черные коты» не могут набрать хоть одно очко в играх на «Уэмбли».

В последних восьми играх на этом стадионе «рокериты» обязательно проигрывали. В этих матчах игроки «Сандерленда» забили лишь два гола, пропустив девять.

В текущем сезоне Первой лиги клуб с 85-ю очками занял пятое место. В финале за выход в Чемпионшип «Сандерленд» проиграл «Чарльтону» со счетом 1:2.

Фото: Global Look Press
Источник: skysports.com

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Гарри Кейн может пропустить остаток сезона

Рэшфорд

Фанаты «Манчестер Юнайтед» оскорбляют Маркуса Рэшфорда

Ливерпуль – Ньюкасл Юнайтед 4:0

«Ливерпуль» объявил заявку на ответный матч Лиги чемпионов с «Порту»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 