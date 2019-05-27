Эдинсон Кавани об 1:6 с «Барселоной»: «Врачи дали мне снотворное»

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани вспомнил свои впечатления от 1/8 финала ЛЧ с «Барселоной». Парижане тогда не смогли пройти каталонский клуб по сумме двух матчей (5:6).

Форвард признался, что после ответного матча на «Камп Ноу» долго не мог прийти в себя. Два года назад каталонцы у себя дома разгромили французский гранд со счетом 6:1.

«Этот матч был очень важен для нас, его результат стал для меня ударом. Никто не ожидал, что все так случится», — сказал уругваец.

«Я не мог уснуть. Я продолжал читать и переживать из-за поражения, а утром пришел на тренировку не выспавшись. Врач успокоил меня и дал мне снотворное», — добавил он.

«Какое-то время я плохо засыпал, потребовалось время, чтобы все пришло в норму», – отметил Кавани.

Напомним, первый матч на «Парк де Пренс» закончился победой «ПСЖ» со счетом 4:0. Тем не менее, этого результата не хватило для выхода в следующую стадию ЛЧ.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN