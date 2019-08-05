Роберт Мак может перейти в «Бешикташ»

Словацкий хавбек может продолжить карьеру в чемпионате Турции. К игроку проявляет интерес «Бешикташ».

Стамбульский клуб планирует в ближайшее время выйти на переговоры о трансфере полузащитника. О приобретении словака попросил лично главный тренер Абдулла Авджи.

Агент Мака — Юрай Венглош — сообщил также о других вариантах возможного перехода своего клиента. «Существует интерес со стороны стамбульского клуба, клубов из Испании и России. Мы хотим, чтобы он как можно скорее перешел в клуб, где сможет играть регулярно», – отметил он.

«Есть интерес из Америки и Саудовской Аравии, но Роберт пока не хочет туда отправляться. Он хочет остаться в Европе, и мы хотим найти для него лучший вариант здесь», – добавил Венглош.

В прошедшем сезоне Роберт провел 21 матч в чемпионате России. На его счету 1 гол и 2 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Sporx.com