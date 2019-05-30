Василий Конов: «Матч ТВ» запретил сотрудникам работу на матчах АПЛ в «Рамблере»

Комментаторы российского телеканала не будут освещать события в следующем сезоне АПЛ. Сотрудникам «Матч ТВ» запретили совмещать работу в других компаниях.

Журналист Василий Конов поделился информацией о ситуации с приглашением комментаторов для работы на видеосервисе «Рамблера» – «Okko». Со следующего сезона портал будет транслировать матчи чемпионата Англии в России.

«Матч ТВ» запретил своим сотрудникам любые виды работ в продакшне английской Премьер-лиги на «Оkko». Никакого совмещения, разовых выступлений, комментирования быть не может», — отметил Конов.

«При этом в «Рамблере», напротив, никаких проблем в приглашении сторонних штатных сотрудников не видят. Таким образом штат комментаторов «Оkko» сформирован из свободных агентов, выражаясь футбольным языком, и тех, кому по основному месту работы совмещать не запрещают», – написал журналист в своем телеграм-канале.

Фото: Global Look Press

Источник: телеграм-канал Василия Конова