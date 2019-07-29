Павел Мамаев: «Желающих заниматься спортом в колонии стало гораздо больше»

Полузащитник Павел Мамаев рассказал о условиях пребывания в колонии. Вместе с Александром Кокориным футболист отбывает наказание в колонии, которая располагается в Белгородской области.

По словам экс-игрока «Краснодара», начальник колонии является фанатом футбола.

«Нам повезло, что начальник колонии оказался фанатом футбола. Он позволяет нам в полной мере получать спортивную нагрузку и удовольствие от игры. В рамках распорядка дня, разумеется.

Вы видели здесь спортивную площадку? Не знаю, насколько это правда, но говорят, что после нашего приезда осужденных, желающих заниматься спортом, стало в разы больше.

Сейчас по 4 команды собирается, а раньше было 3-4 человека», – сказал Мамаев.

В октябре 2018 года Кокорин вместе с братом Кириллом, Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий приняли участие в двух потасовках в Москве.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Московский комсомолец