«Рубин» объявил об уходе четырех игроков

Автор: Андрей Синельщиков 0

РПЛ. 26 тур. «Спартак» — «Рубин» — 1:1. Москва. «Открытие Арена». 29 апреля 2019 г.

«Рубин» на официальном сайте объявил об уходе четырех игроков стартового состава. По итогам сезона казанский клуб занял одиннадцатое место.

Клуб покинули вратарь Егор Бабурин, защитник Ибрагим Цаллагов, полузащитник Хорен Байрамян и нападающий Дмитрий Полоз. Футболисты покидают казанскую команду после окончания арендных договоров.

В сезоне-2018/19 Бабурин принял участие в девяти матчах за казанский «Рубин», в которых пропустил 8 голов. Байрамян сыграл в 28 матчах, отметился 2 голами и 3 результативными передачами. Цаллагов провел 16 игр за казанский клуб и отдал 1 результативную передачу. Полоз принял участие в 30 матчах, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: официальный сайт «Рубина»

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