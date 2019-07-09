Альберто Морено стал игроком «Вильярреала»

Бывший защитник «Ливерпуля» Альберто Морено подписал контракт с «Вильярреалом». Контракт с новой командой заключен на пять лет.

¡Uy, madre mía, pero qué chorprecha 🙈! ¡Bienvenido al Submarino 💛, @lfc18alberto ! — Villarreal CF (@VillarrealCF) July 9, 2019

Морено переходит в испанский клуб свободным агентом, срок его контракта с мерсисайдцами истек в июне.

Морено играл за «Ливерпуль» с 2014 года. В прошлом сезоне он провел 5 матчей во всех турнирах, всего испанец сыграл 90 матчей и забил три гола.

Ранее Морено защищал цвета «Севильи».

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер клуба «Вильярреал»