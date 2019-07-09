Альберто Морено стал игроком «Вильярреала»

Бывший защитник «Ливерпуля» Альберто Морено подписал контракт с «Вильярреалом». Контракт с новой командой заключен на пять лет.
¡Uy, madre mía, pero qué chorprecha 🙈! ¡Bienvenido al Submarino 💛, @lfc18alberto!
— Villarreal CF (@VillarrealCF) July 9, 2019
Морено переходит в испанский клуб свободным агентом, срок его контракта с мерсисайдцами истек в июне.
Морено играл за «Ливерпуль» с 2014 года. В прошлом сезоне он провел 5 матчей во всех турнирах, всего испанец сыграл 90 матчей и забил три гола.
Ранее Морено защищал цвета «Севильи».
Фото: Global Look Press
Источник: твиттер клуба «Вильярреал»