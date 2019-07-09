Альберто Морено стал игроком «Вильярреала»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Бывший защитник «Ливерпуля» Альберто Морено подписал контракт с «Вильярреалом». Контракт с новой командой заключен на пять лет.

Морено переходит в испанский клуб свободным агентом, срок его контракта с мерсисайдцами истек в июне.

Морено играл за «Ливерпуль» с 2014 года. В прошлом сезоне он провел 5 матчей во всех турнирах, всего испанец сыграл 90 матчей и забил три гола.

Ранее Морено защищал цвета «Севильи».

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер клуба «Вильярреал»

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