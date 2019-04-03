Хосеп Гвардиола: «Мой тренерский опыт говорит: если ты будешь отвлекаться, начнутся проблемы»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола оценил шансы команды выиграть четыре трофея за сезон. Испанский специалист возглавил клуб летом 2016 года.

«Были такие легендарные команды, как «Ливерпуль» 1980-х, «Челси» Жозе Моуринью, «Арсенал» Арсена Венгера. Никто не сделал этого. Даже «МЮ» Алекса Фергюсона, сделавший требл в сезоне-1998/99, не смог взять четыре трофея, да и требл было трудно сделать.

У них было желание выиграть три турнира, особый дух, и, конечно, свою роль сыграл класс. Им было очень трудно. И требл случился всего однажды.

Сейчас у нас «Кардифф». Мы должны выигрывать матч за матчем. В апреле вы снова спросите меня об этом, а я отвечу «да» или «нет», но до этого дня еще далеко», – сказал Гвардиола.

«Манчестер Сити» выиграл Кубок лиги, в полуфинале Кубка Англии сыграет с «Брайтоном», а 1/4 финала Лиги чемпионов – с «Тоттенхэмом».

В премьер-лиге «горожане» отстают на 2 очка от лидирующего «Ливерпуля», имея матч в запасе.

Фото: Global Look Press

Источник: The Guardian