Сборная Италии повторила антирекорд 35-летней давности

В матче Лиги наций сборная Италии уступила Португалии — 0:1. Команда Роберто Манчини повторила антирекорд 35-летней давности.

Итальянцы не могут победить в четвертом официальном матче подряд впервые за 35 лет. До этого «Скуадра Адзурра» сыграла вничью с Польшей (1:1) и дважды не сумела одолеть сборную Швеции (ничья 0:0 и поражение 0:1).

