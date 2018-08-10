Жозе Моуринью: «Погба счастлив в «Манчестер Юнайтед» и готов к работе»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал состояние полузащитника Поля Погба. По его словам, футболист счастлив.

«Погба прибыл в расположение клуба в понедельник. По моему мнению, он счастлив, горд и готов к работе.

Он отлично потрудился в понедельник, вторник и среду. Погба – один из игроков, с которыми я обязательно разговариваю на счет того, как он себя чувствует.

Также я пообщался с Лингардом, Феллайни и Янгом. Если они будут в состоянии, они выйдут (в матче с «Лестером») на 10, 20 или 30 минут.

У нас не очень богатый выбор игроков, так что хотелось бы рассчитывать на всех, кем мы располагаем.

Я хорошо понимаю состояние Погба, нам нужно еще раз побеседовать с группой футболистов, игравших на ЧМ, чтобы убедиться, могут ли они помочь нам в стартовом матче премьер-лиги», – сказал Моуринью.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail