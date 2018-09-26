Трой Дини: «Ненавижу играть против ван Дейка»

Нападающий «Уотфорда» Трой Дини рассказал, что ему не нравится играть против защитника «Ливерпуля» Виргила ван Дейка. Напомним, что игрок ливерпульского клуба получил травму в матче 6-го тура АПЛ с «Саутгемптоном».

«Уже много раз говорил, что просто ненавижу его! Ненавижу играть против него. Он слишком большой, слишком сильный, слишком хорошо обращается с мячом, ему нравится борьба, у него хорошая прическа.

А еще он из тех парней, которые перед игрой пользуются дезодорантом. Так что когда он обгоняет тебя, это как будто «я не могу поймать тебя, но…» – сказал Дини.

На данный момент «Уотфорд» с 13 очками занимает 4-ю строчку в турнирной таблице. А «Ливерпуль» лидирует в АПЛ, имея в своем активе 18 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Liverpool Echo