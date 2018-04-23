Арсен Венгер может возглавить «Боруссию» Д, сборную Японии или занять пост в Китае

Автор: Тимофей Поршнев 0

Arsene Wenger

Арсен Венгер, несмотря на уход из «Арсенала», продолжит карьеру. У него уже полно предложений.

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, по окончании сезона покидающий клуб после 22 лет, продолжит работать. 68-летний французский специалист сейчас имеет четыре варианта продолжения карьеры.

Правительство Китая может доверить Венгеру развитие футбола в стране, дав ему полный карт-бланш. В Азии у Венгера есть еще одна опция пост тренера сборной Японии. Венгер уже работал в этой стране, тренируя «Нагоя Грампус» (1995-1996). Не исключено, что Венгер сменит Петера Штегера в дортмундской «Боруссии». Француз свободно говорит по-немецки.

Кроме того, как уже сообщалось, Венгер может занять должность в структуре «ПСЖ», но спортивным директором команды останется Антеру Энрике.

Фото: Global Look Press
Источник: Téléfoot

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